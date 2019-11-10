Девять российских бизнесменов названы угрозой демократии Великобритании

Имена девяти российских предпринимателей упоминаются в секретном докладе разведки Великобритании, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на The Times.

По данным зарубежного издания, все бизнесмены спонсируют Консервативную партию страны. Называют несколько имен. В их числе бывший замглавы ЮКОСа Александр Теремко, который якобы называл британского премьер-министра Бориса Джонсона своим другом и перечислил партии за последние семь лет более 1,2 млн фунтов стерлингов (около 98 млн рублей).

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В список также попал бизнесмен Александр Лебедев. Его сын Евгений, владелец компании Lebedev Holdings Ltd, которая выпускает газеты London Evening Standard и The Independent. Джонсон бывал на семейных вечерах у Лебедевых в их доме в Италии, утверждает издание.

Упоминается и Любовь Чернухина, супруга бывшего замминистра финансов Владимира Чернухина, которая якобы перечислила партии более 450 тыс. фунтов стерлингов (примерно 37 млн рублей).

Документ объемом 50 страниц был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности Великобритании. Его передали в канцелярию премьера еще 17 октября, однако, по словам бывшего генпрокурора Доминика Грива, Борис Джонсон препятствовал его публикации. Предположительно, в докладе идет речь о якобы имевших место попытках вмешательства России в референдум по Brexit 2016 года и в выборы 2017 года.

Как уточняет "Коммерсантъ", публикация результатов 18-месячного расследования вмешательства России в британскую политику отложена минимум на месяц – до проведения парламентских выборов, которые запланированы на 12 декабря.