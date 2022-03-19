«Динамо-Алтай» одержал победа в начале полуфинальной серии Кубка Федераций

ХК «Динамо-Алтай» начал полуфинальную серию Кубка Федерации против «Красноярских Рысей» с волевой домашней победы. Первый матч за выход в финал турнира состоялся 19 марта на льду барнаульской «Титов-Арены» и завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев площадки.

После первого периода барнаульские хоккеисты проигрывали — 0:1. Но затем точные броски Виталия Конькова, Гафара Сатарова, Александра Степаненко и Владислава Янцена принесли победу алтайской команде. Таким образом, «Динамо-Алтай» повел в серии до четырёх побед — 1:0.

Вторая встреча с «Красноярскими Рысями» состоится завтра, 20 марта, вновь на льду «Титов-Арены». Третий и четвёртый матчи пройдут в Красноярске 23 и 24 марта.