Дмитрий Ливанов стал спецпредставителем Путина по связям с Украиной

Фото: sbras.info

Бывший министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов официально назначен специальным представителем президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Украиной. Соответствующий указ, подписанный Владимиром Путиным, появился на сайте Кремля в субботу, 20 августа.

Новости

Вопрос дня Что известно о новом министре образования Ольге Васильевой?

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

В пятницу, 19 августа, стало известно, что Ливанов досрочно покидает пост главы Минобрнауки. РИА Новости напоминает, что при нем в 2013 году началась реформа Российской академии наук, в рамках которой к РАН были присоединены Российская академия медицинских наук и Российская академия сельскохозяйственных наук.

Читайте также: Чем запомнился россиянам министр Дмитрий Ливанов?

В этот же день глава государства согласился с предложением премьер-министра Дмитрия Медведева назначить новым главой Министерства образования сотрудницу президентской администрации Ольгу Васильеву.