Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального "политическим проходимцем"

Бывший президент и премьер-министр РФ, зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался о своем отношении к российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Слова политика приводит РИА Новости.

"Считаю Навального политическим проходимцем, человеком, который авантюрными способами пытается, стремится залезть во власть для достижения собственных целей, и никак иначе", – заявил Медведев.

Он также выразил мнение, что сейчас деятельность оппозиционера стала "гораздо более циничной и разнузданной", чем была несколько лет назад.

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Вопрос дня Навального задержали. В чем его обвиняют и зачем он вообще сам полетел в Россию?

Напомним, Алексея Навального задержали 18 января в аэропорту Шереметьево после прилета из Германии, где он с августа 2020 года лечился от последствий предполагаемого отравления. По решению суда, деятеля заключили под стражу на 30 суток за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденного.

23 и 31 января в поддержку арестованного оппозиционера в ряде российских городов прошли незаконные митинги. В некоторых случаях доходило до столкновений с силовиками. По данным "ОВД-Инфо", только в связи с последней акцией в целом по стране задержали 5135 протестующих.