Россия не станет в отместку закрываться от мира, у страны крепкие связи с государствами, входящими в СНГ, БРИКС, а также представителями Латинской Америки и Африки. Об этом на своей странице в Telegram рассказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Россия не будет в отместку идиотам закрываться от мира. Никакой автаркии, в том числе в области культуры, ожидать не следует», — констатировал политик. Медведев добавил, что у России «насыщенная повестка» с дружественными странами.

«В этих государствах проживают миллиарды адекватно настроенных людей, которые нас ценят, любят и ждут», — отметил замглавы Совбеза.

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Медведев сообщил, что не сомневается в помощи со стороны властей молодым музыкантам, режиссёрам, художникам, дизайнерам и иным представителям творческих профессий. Благодаря этому представители искусства смогут не выпасть из международной обоймы.

«А представителям вырождающегося европейского истеблишмента рекомендую всё-таки посмотреть фильм „Александр Невский“ и послушать финальную кантату. Поможет лучше понять: не злите русских, верните чужое, дабы в итоге снова не оказаться подо льдом Чудского озера», — напомнил Дмитрий Медведев историю с задержанием в Финляндии российских экспонатов.