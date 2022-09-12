Дмитрий Медведев поздравил единороссов с победой на выборах в алтайской столице

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подвёл итоги выборов, которые проводились с 9 по 11 сентября. Его слова передаёт ТАСС.

«Выборы всегда должны быть конкурентными, и наша партия всегда побеждает в конкурентной борьбе, в борьбе программ, в борьбе идеологий, в борьбе подходов к тому, чтобы решать насущные проблемы граждан нашей страны», — сказал Медведев.

Отдельно он выделил депутатов в Республике Алтай, которым удалось выиграть 20 депутатских мандатов из 21.

«Молодцы, для Республики Алтай это очень высокий результат», — похвалил алтайских единороссов Медведев.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на выборах в БГД лидирует «Единая Россия». Её поддержали 27,7 тысячи избирателей.