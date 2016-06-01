Дмитрий Медведев призвал сделать бизнесменов примером для подражания

Фото: Sven Hoppe/Global look press

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что бизнесмены должны стать в глазах общества примером для подражания, а отношение простых людей к предпринимателям нужно изменить. Соответствующие слова прозвучали на встрече с бизнес-сообществом и представителями предпринимательской платформы партии "Единая Россия" во вторник, 31 мая, передает "Интерфакс".

По словам Медведева, Россия обладает "сложным идеологическим наследием", следствием которого стало восприятие предпринимателей гражданами как "враждебного класса". Однако, отметил премьер, бизнесменами являются люди, которые сделали успешную карьеру "за счет собственного труда, за счет огромного количества сил".

Если предприниматели станут примером для подражания, это позволит изменить восприятие страны и улучшить ситуацию в экономике и социальной сфере, продолжил глава правительства. Другими словами, "нам важны истории успеха, которые всегда, ежедневно демонстрирует бизнес", - отметил премьер-министр.

"Можете не сомневаться, мы в правительстве это понимаем", - заключил Медведев.