ДНР и ЛНР обратились к Путину за военной помощью

Главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России Владимира Путина помочь в отражении агрессии со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), для того чтобы избежать жертв среди мирного населения и предотвратить гуманитарную катастрофу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, на имя президента поступили соответствующие письма-обращения Пушилина и Пасечника. Песков отметил, что в своих обращениях главы ДНР и ЛНР в связи со сложившейся ситуацией на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республиками попросили президента России помочь отразить агрессию Киева.

Помимо этого, Пушилин и Пасечник в своих письмах заявили, что в настоящее время из-за обострения обстановки и угроз со стороны Украины граждане республик вынуждены покидать свои дома, продолжается их эвакуация в Россию.