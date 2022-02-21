ДНР и ЛНР попросили Путина признать их независимость и ввести войска

Глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать независимость самопровозглашённых республик. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, главы Луганской и Донецкой народных республик призвали Путина подписать с ними оборонное соглашение и ввести войска.

Напомним, ситуация в Донбассе обострилась в последние дни. 18 февраля главы ДНР и ЛНР объявили массовую эвакуацию мирного населения в Россию, а 19 февраля — мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Руководство самопровозглашённых республик сообщает о массовых обстрелах со стороны украинских силовиков — мины и снаряды попадают в жилые дома, школы и инфраструктурные объекты.