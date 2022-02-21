В ДНР запросили у России финансовую и военную помощь

Самопровозглашённой Донецкой Народной Республике необходима военная и финансовая помощь со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, сообщает «Интерфакс».

«В первую очередь всё-таки моральная (помощь, — прим. ред.), финансовая — тоже я бы не отказался, военная — тоже необходима, по разным направлениям», — отметил он.

Напомним, ситуация в Донбассе стала обостряться с 18 февраля. Тогда главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации населения, заявив о том, что Украина в скором времени начнёт наступление.

Ранее, 21 февраля, глава ДНР Денис Пушилин назвал критической нынешнюю военную обстановку в республике. По его словам, украинские войска продолжают обстреливать Зайцево, Горловку, Донецк, Ясиноватую, Докучаевск и Коминтерново.