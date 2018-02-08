До Барнаула можно за 15 минут доехать: хроники визита Путина в Новосибирск

Фото: пресс-служба правительства НСО, news.ngs.ru

"Сегодня Новосибирск полон чудес", - такой фразой характеризует издание НГС поездку президента России Владимира Путина в столицу СФО.

Журналисты ведут онлайн-трансляцию визита президента, описывая ситуацию на дорогах города, информируя о перемещении кортежей и положении дел в Академгородке, который 8 февраля посетит глава государства.

Вот некоторые вехи из хроники визита первого лица:

"Читатели и корреспонденты НГС.НОВОСТИ наперебой шлют сообщения о том, как преобразился город в день прибытия президента. Например, так выглядит сейчас площадь Карла Маркса — этой зимой такой чистой ее еще не видели"

"Первые весточки из Академгородка, куда президент должен прибыть ближе к полудню. Там очень, нет, оооочень много полиции — проспект Строителей буквально уставлен патрулями"

"Со стороны главного входа в Институт ядерной физики появился огромный плакат в честь Дня науки — науке и образованию, собственно, и посвящён нынешний приезд Владимира Путина в Новосибирск"

"Мимо часовни на Красном проспекте пронёсся кортеж. Очень длинный кортеж. Если есть время, попробуйте посчитать автомобили…Вы не поверите. Кортеж уже на разъезде Иня. Так и до Барнаула можно за 15 минут доехать"

"У Дома учёных есть и такие машины. Сегодня Новосибирск полон чудес"

"Читатели сообщают, что в Советском районе наблюдаются перебои с мобильной связью"

"Дом ученых превратился в резервацию для сытых журналистов. Путина в Академгородке так никто ещё и не видел"

Как сообщал портал Amic.ru, в четверг, 8 февраля, Владимир Путин работает в Новосибирске. Он посетит Академгородок, ознакомится с лабораторией Института ядерной физики имени Будкера и встретится с учеными Сибирского отделения Российской академии наук. Кроме того, он проведет заседание Совета по науке и образованию.

А накануне Владимир Путин побывал в Красноярске и провел совещание по вопросу подготовки к проведению в этом городе XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года.