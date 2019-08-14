"До седьмого пота": Дмитрий Песков высоко оценил тушение пожаров в Сибири

Спасатели и военные, которые задействованы в тушении лесных пожаров в Сибири, работают до седьмого пота, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Все работают очень напряженно, с максимально возможной эффективностью (...). Природные пожары очень распространены, все работают до седьмого пота, и этого нельзя не замечать", – цитирует Пескова riafan.ru.

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Пресс-секретарь призвал не забывать "про географию нашей страны, ее размеры", а также про климатические феномены, который каждый год все разнообразнее.

"И не надо забывать, что, к сожалению, до сих пор имеет место фактор умышленных поджогов. И, кроме того, еще один фактор не надо забывать: леса в России горят каждый год – и с засухой, и без засухи. Просто площадь пожаров меняется, но это ежегодный процесс", – добавил он.

Сейчас из-за лесных пожаров в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии действует режим ЧС. В зону задымления попали более 600 населенных пунктов. Пожарами охвачено около 283 тысяч гектаров леса. В тушении задействованы более 10 тысяч человек, около трех тысяч единиц техники и 86 воздушных судов, самолеты и вертолеты Минобороны, напоминает РИА "Новости".

В МЧС основной причиной пожаров называют неосторожное обращение с огнем, в Минприроды – сухие грозы.