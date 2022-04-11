«Добрый сад»: барнаульские единороссы раздали тысячу комплектов семян пенсионерам

Активисты Барнаульского местного отделения партии «Единая Россия» провели социальную акцию «Добрый сад». Как отметила заместитель секретаря местного отделения «Единой России», председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, единороссы уже пять лет реализуют партийный проект «Старшее поколение».

Цель проекта — содействовать вовлечению людей пожилого возраста в современную жизнь общества, а также обеспечить достойное качество жизни.

«Каждую весну мы стараемся поддержать наших пенсионеров различными социальными и добрыми акциями. Поэтому сегодня мы усиливаем партийный проект акцией „Добрый сад“: волонтёры проекта бесплатно раздают семена овощных культур, пригодные для выращивания на нашей, алтайской, земле, и которые пользуются наибольшим спросом у барнаульцев», — рассказала Галина Буевич.

Волонтёры «Единой России» выходили в популярные у барнаульцев места и вручали садоводам комплекты семян: морковь, кабачок, горох, кукурузу, тыкву, редис, лук и зелень.

«Любое доброе дело начинается с малого. Мы получаем только положительные отзывы о „Добром саде“, поэтому мы будем и дальше продолжать нашу добрую акцию», — добавила заместитель секретаря Барнаульского местного отделения партии, председатель гордумы Галина Буевич.

Одна из жительниц Барнаула, участвовавших в акции, поблагодарила партийцев за доброту.

«Я пришла на площадь Народную. Увидела молодых ребят, которые предложили поучаствовать в этой хорошей, доброй акции, получив семена. Спасибо партии за эту доброту. Скоро поеду на свой огород и обязательно посажу эти семена. Побольше бы таких акций», — сказала пенсионер Мария Соловьёва.

Всего волонтёры вручили свыше 1000 таких комплектов. Единороссы планируют продолжить акцию в следующую субботу.