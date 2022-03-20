Дочь Дмитрия Пескова пожаловалась на попадание в санкционный список

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Елизавета, пожаловалась на попадание в санкционный список. Своё возмущение она высказала в интервью изданию Business Insider.

«Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции против человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации», — сказала Пескова, назвав санкции несправедливыми.

Девушка добавила, что она очень любит путешествовать, но теперь не может делать это, что её сильно расстраивает.

На вопросы о политике Пескова отвечать отказалась, заявив, что она является гражданином мира.