Дочь Дмитрия Пескова пожаловалась на попадание в санкционный список
Девушка заявила, что накладывать на неё ограничения несправедливо, потому что она не имеет никакого отношения к политике
20 марта 2022, 16:52, Илья Звягинцев
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Елизавета, пожаловалась на попадание в санкционный список. Своё возмущение она высказала в интервью изданию Business Insider.
«Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции против человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации», — сказала Пескова, назвав санкции несправедливыми.
Девушка добавила, что она очень любит путешествовать, но теперь не может делать это, что её сильно расстраивает.
На вопросы о политике Пескова отвечать отказалась, заявив, что она является гражданином мира.
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