Дональд Трамп назвал Барака Обаму худшим президентом в истории США

Республиканец Дональд Трамп, претендующий на пост президента США, назвал Барака Обаму худшим национальным лидером в истории страны.

"И в политике, и в жизни невежество – не добродетель", – процитировал Обаму в своем Твиттере господин Трамп, затем добавив: "Это основная причина, по которой Обама является худшим президентом в истории США!"

"In politics, and in life, ignorance is not a virtue." This is a primary reason that President Obama is the worst president in U.S. history!