Дональд Трамп назвал Барака Обаму худшим президентом в истории США

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Республиканец Дональд Трамп, претендующий на пост президента США, назвал Барака Обаму худшим национальным лидером в истории страны.

"И в политике, и в жизни невежество – не добродетель", – процитировал Обаму в своем Твиттере господин Трамп, затем добавив: "Это основная причина, по которой Обама является худшим президентом в истории США!"

"In politics, and in life, ignorance is not a virtue." This is a primary reason that President Obama is the worst president in U.S. history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 мая 2016 г.

Так республиканец ответил нынешнему президенту, который выступил с критикой предложений Трампа о политике в адрес мусульман.

Напомним, что Дональд Трамп предложил временно запретить въезд в США для приверженцев ислама. Барак Обама, комментируя эту инициативу, заявил, что это будет "предательством наших ценностей".