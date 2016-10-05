Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении соглашений по Сирии

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Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил российскую сторону в неуважении американских властей. Об этом пишет РИА Новости.

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Политика Майк Пенс сравнил Россию с медведем, впадающим в спячку

Республиканцу не понравилось, как российская сторона регулирует конфликт в Сирии. Трамп заявил, что Москва нарушает свои обещания. По словам Трампа, стрельба должна скоро прекратиться.

Кандидат в президенты также отметил, что Москва не уважает действующую администрацию США.

Как ранее сообщало ИА "Амител", кандидат в вице-президенты США Майк Пенс ранее сравнил Россию со спящим медведем.