Дональд Трамп обвинил Россию в нарушении соглашений по Сирии
Ранее политику России относительно Сирии раскритиковал Майк Пенс
5 октября 2016, 17:28
Фото: news-front.info
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил российскую сторону в неуважении американских властей. Об этом пишет РИА Новости.
Республиканцу не понравилось, как российская сторона регулирует конфликт в Сирии. Трамп заявил, что Москва нарушает свои обещания. По словам Трампа, стрельба должна скоро прекратиться.
Кандидат в президенты также отметил, что Москва не уважает действующую администрацию США.
Как ранее сообщало ИА "Амител", кандидат в вице-президенты США Майк Пенс ранее сравнил Россию со спящим медведем.
Комментарии
Новости партнеров