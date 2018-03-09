Дональд Трамп согласился встретиться с Ким Чен Ыном
Такое заявление сделал советник по национальной безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ён
Советник по национальной безопасности президента Южной Кореи Чон Ый Ён заявил, что глава американского государства Дональд Трамп согласился встретиться с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом пишет "Коммерсант".
Как сообщает издание, Трамп согласился на встречу к маю. Чиновник из Южной Кореи также рассказал, что Ким Чен Ын выразил свое согласие на "постоянную денуклеаризацию".
Эпохальное заявление господин Чон сделал на выходе из Белого Дома сразу же после встречи с Дональдом Трампом. Он не сообщил, где это может случиться.
Отметим, что если Трамп встретится с Ким Чен Ыном, то эта встреча станет первой за всю историю, проведенной между действующими лидерами США и Северной Кореи. Напомним, что формально между КНДР и США даже нет мирного договора по итогам Корейской войны: достигнутое в 1953 году соглашение было лишь перемирием, которое затянулось уже на 65 лет.