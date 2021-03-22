Дональд Трамп создаст собственную социальную сеть

Бывший президент США Дональд Трамп вернётся в социальные сети через пару-тройку месяцев со своей платформой. Об этом сообщил советник Трампа, Джейсон Миллер, в беседе с Fox News.

По словам Миллера, новая соцсеть "изменит правила игры" и привлечёт "десятки миллионов пользователей". Однако как именно будет устроен сервис экс-президента и каким образом он собирается публиковать там сообщения, политик не уточнил.

В начале 2021 года Twitter, Facebook и YouTube заблокировали учётные записи Дональда Трампа из-за его заявлений, которые якобы подстрекали к беспорядкам в Капитолии. Тогда в Twitter отметили, что Трампу не восстановят доступ к аккаунту, даже если он вновь станет президентом.