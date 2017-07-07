Дональду Трампу не хватило места в люксовых отелях Гамбурга

Помощники президента США Дональда Трампа не успели забронировать номер для лидера государства в высокопоставленном отеле Гамбурга на время саммита, пишет "Интерфакс".

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Сначала президента хотели поселить в отеле класса люкс Four Seasons. Однако все номера уже до этого полностью выкупила делегация из Саудовской Аравии. Номера в других люксовых отелях также оказались забронированы.

Поэтому глава американского государства поселился в гостевом доме сената в Гамбурге. Команда Трампа будет проживать в генконсульстве США.

Напомним, в пятницу, 7 июля, президент США Дональд Трамп встретится с главой российского государства Владимиром Путиным.