Донбасс заполыхал. Донецк и Луганск попали под огонь и ждут войны

Под занавес зимней Олимпиады в Пекине произошло обострение ситуации в Донбассе — Донецкая и Луганская республики подверглись атакам с украинской стороны. Так, утром 21 февраля со стороны ВСУ начался массированный обстрел Донецка. Ряд российских регионов (в том числе и Алтайский край) заявили о готовности принять беженцев. На этом фоне президент США Байден дал понять в своём обращении, что «Путин принял решение о вторжении на Украину». Неужели война, которую усилиями многих политиков и масс-медиа сначала «назначили» на середину февраля, а потом столь же успешно и «отменили», всё же произойдёт?

Донбасс мобилизуется

Количество эвакуированных в Россию жителей донбасских республик достигает десятки тысяч. Так, из ЛНР начиная с 18 февраля выехало более 28 тысяч человек, сообщили в республиканском штабе территориальной обороны. О начале эвакуации жителей республики объявил глава ДНР Денис Пушилин. Он объяснил это резким обострением ситуации на линии соприкосновения республики с подразделениями ВСУ.

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Главы ЛНР и ДНР 19 февраля объявили всеобщую мобилизацию. Для оказания помощи жителям республик прибыли добровольцы из Крыма. По словам координатора интеграционного комитета «Россия-Донбасс» Андрея Козенко, добровольцы будут «содействовать в защите их (ДНР и ЛНР) права на самоопределение». О готовности оказать республикам военную и гуманитарную помощь объявил и президент Абхазии Аслан Бжания.

Возобновившиеся регулярные артиллерийские обстрелы территорий республик Донбасса со стороны Украины уже привели к человеческим жертвам — гибели двух мирных жителей села Пионерское (ЛНР). Как говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК), был также полностью разрушен жилой дом в садоводческом кооперативе «Лада».

Кроме того, по информации Народной милиции ЛНР, 20 февраля в результате украинских обстрелов травматическую ампутацию нижней конечности получил один житель села Пришиб, а двое жителей села Знаменка — осколочные ранения.

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Глава Белого дома Джо Байден на пресс-конференции заявил о своей уверенности в намерении РФ совершить давно анонсированное вторжение. 19 февраля, отвечая на вопрос, ожидает ли он российско-украинскую войну, ответил: «Я убеждён, что Путин принял решение. У нас есть причина в это верить».

Впрочем, по его словам, это не означает прекращения дипломатических контактов с Москвой: "Пока он [Путин] этого не совершит, дипломатия всегда будет возможна«.

Москве грозят терактами

Показательно, что вечером 20 февраля американское посольство в Москве предупредило граждан США об угрозе терактов в России. В сообщении на сайте посольства говорится, что атакам могут подвергнуться торговые центры, вокзалы, метро и другие места массового скопления людей. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже поинтересовалась, передавала ли американская сторона эти данные Москве.

«Если нет, то как это всё понимать?» — написала она в своём телеграм-канале.

Вечером 20 февраля стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Владимиру Путину и Джо Байдену провести двусторонний саммит «по вопросам безопасности и стабильности в Европе», на участие в котором получено согласие обеих сторон. Уже известно, что повестка дня саммита будет обсуждаться главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Энтони Блинкеном на переговорах 24 февраля.

«Со стороны Запада в данном случае мы наблюдаем довольно изощрённую игру. Когда, с одной стороны, сыплются обвинения в адрес России якобы в подготовке вторжения на Украину, с другой — ВСУ накачивается оружием. А все попытки Москвы защитить Донбасс (где живут наши сограждане) оборачиваются обвинениями в агрессивных намерениях. И на этом фоне идут заявления западных политиков о «подготовке вторжения» и предложения начать переговорный процесс«, — прокомментировал действия политиков amic.ru военный политолог, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Нас ждёт испытание, но мы выстоим

Военный эксперт Алексей Леонков написал в своём телеграм-канале, что украинская «тактика беспокоящего огня перешла в новую фазу — количество обстрелов растёт, как и растут попытки ДРГ (диверсионно-разведывательных групп) проникнуть на территорию Донбасса». Он также убеждён, что «войну никто останавливать не собирается, слова всего лишь слова», подытоживая, что "так же как никто не будет останавливать защитников Донбасса, они слишком долго ждали..."

"По сути, мы видим, что нам не оставляют выбора. Мы не можем отдать Донбасс на растерзание Украины, которая не скрывает своих намерений и в последние дни фактически ведёт агрессию. Наше общество это не примет. Конечно, несмотря на важность манёвров военно-политического характера, всё же, видимо, придётся вступить в столкновение на поле боя«, — констатирует Александр Перенджиев.

Собеседник убеждён, что мотивация у защитников Донбасса куда выше, чем у ВСУ и прибывающих в регион добровольцев, и они способны дать отпор Украине.

«Есть очень высокая вероятность, что развернувшиеся боевые действия приведут к поражению ВСУ, вводу в Донбасс сил ОДКБ, освобождению Донецкой и Луганской областей от украинской оккупации, и созданию из двух регионов государственного образования. Не сомневаюсь, что военные успехи придадут уверенности и политическому руководству России, которое закрепит их по разным направлениям. Видимо, нам придётся пройти через испытание, но шансов на благоприятный для нас исход куда больше, чем на другой», — подытожил Александр Перенджиев.