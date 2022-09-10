Досрочное голосование завершается в Алтайском крае

10 сентября в Алтайском крае заканчивается досрочное голосование на выборах в органы местного самоуправления. Об этом напомнили в региональном Избиркоме.

«Проголосовать досрочно могли жители городов и районов, где назначены выборы на 11 сентября 2022 года. Исключением является город Барнаул, где голосование проходит в течение трех дней 9, 10 и 11 сентября», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что члены Общественной палаты города Барнаула продолжают контролировать ход выборов в городскую Думу. За два дня голосования, 9-10 сентября, они посетили уже около 50 участков во всех районах краевой столицы. В целом же общественные наблюдатели работают на каждом из 259 открытых участков.