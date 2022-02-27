Дуров заявил о возможном ограничении работы каналов в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о возможности ограничить работу каналов в мессенджере, как в России, так и на Украине, на время военного конфликта. Об этом он написал в своём официальном Telegram-канале.

“Telegram-каналы всё чаще становятся источником непроверенной информации, связанной с украинскими событиями. У нас нет физической возможности проверять все публикации каналов на достоверность”, — пояснил Дуров.

Он также призывал пользователей из России и Украины с сомнением относиться к любым данным, которые распространяются в мессенджере в данное время: “Мы не хотим, чтобы Telegram использовался как инструмент, усугубляющий конфликты и разжигающий межнациональную рознь”.