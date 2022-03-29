Два депутата-комросса из Алтайского Заксобрания поспорят за лидерство в партии

В минувшие выходные в Москве прошёл чрезвычайный съезд партии «Коммунисты России». Он состоялся по инициативе многолетнего лидера КПКР Максима Сурайкина. На съезде политик заявил, что уезжает добровольцем в Донбасс и складывает с себя полномочия. Новым председателем партии выбрали депутата Алтайского Заксобрания Чермена Хугаева. Однако ещё за несколько дней до этого Минюст признал лидером организации Сергея Малинковича — по стечению обстоятельств ещё одного депутата АКЗС. Как комроссы пришли к двоевластию и кто теперь будет «главнее» — читайте в материале amic.ru.

Группа «заговорщиков» и решение Минюста

Неделю назад часть актива «Коммунистов России» во главе с Малинковичем собрала съезд, на котором отстранила Максима Сурайкина от должности и исключила его из партии за связи с «недружественными странами», финансовые махинации и «буржуазный образ жизни». Примечательно, что информация о «перевороте» у комроссов появилась в политических Telegram-каналах, но о ней не было сказано ни слова на официальном сайте КПКР. Вероятно, он до сих пор подконтролен лояльно настроенным к Сурайкину партийцам.

Смещённый лидер назвал съезд, организованный Малинковичем, «фейковым» и призвал не признавать его решения. Сурайкин заявил, что его по-прежнему поддерживает большинство партийцев, и пообещал провести собственный легитимный съезд. Однако 18 марта Минюст зарегистрировал изменения в уставных документах и, таким образом, признал законным избрание новым лидером Сергея Малинковича.

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«Некоторое время действия Малинковича действительно расценивали как попытку переворота, — говорит алтайский политтехнолог Константин Лукин. — Однако как только опубликовали данные Минюста, часть вопросов были сняты».

Но это не заставило Сурайкина и его сторонников отказаться от попытки вернуть рычаги управления. Срочно созванный внеочередной пленум партии «Коммунисты России», как сообщает КПКР, «исключил из рядов партии группу заговорщиков», заявив, что «в настоящий момент происходит откровенная попытка рейдерского захвата со стороны нескольких граждан, оказывающих давление на коммунистов и руководителей реготделений партии с целью вынудить их подписать нелегитимные документы, подтверждающие полномочия фейкового съезда партии».

Малинкович и ещё трое организаторов чрезвычайного съезда были названы «предателями-перерожденцами», а их действия охарактеризовали как развал партийной организации. Досталось Малиновичу и за «связи с буржуазными политтехнологами». Всего же «репрессии» затронули 21 человека, поддержавших переворот.

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Максим Сурайкин подчеркнул: попытка захвата партии сорвалась. Минюст, по его мнению, подтвердит, что никакого съезда не было. «Мы обзвонили все региональные отделения, которые якобы присутствовали на съезде, все они заявили, что никакого съезда не было. Только около десятка руководителей отделений сказали о своей поддержке Малинковича, да и то не факт, что в самих отделениях думают так же», — цитирует Сурайкина «Коммерсант».

Партия слабеет, конфликты выходят наружу

Между тем внутрипартийная борьба в КПКР на этом не завершилась. Сергей Малинкович заявил «Коммерсанту», что не признал решение пленума, поскольку прежнего состава ЦК уже нет, кроме того, он не верит, что там присутствовали, как заявлялось, более 50 членов ЦК. Малинкович добавил, что вопросы к Сурайкину по оформлению на партию кредитов, «на которые руководящие органы партии не давали согласия», возникли ещё около года назад, и сейчас «по этому поводу идёт работа со следственными органами».

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Политолог Ростислав Туровский полагает, что нынешняя внутрипартийная борьба в КПКР — это борьба за ресурсы партии, которые Сурайкин сосредоточил в своих руках. «Но исход борьбы, думаю, будет зависеть от того, что по этому поводу думает администрация президента, поскольку не секрет, что „Коммунисты России“ на протяжении многих лет использовались в качестве спойлера. Но в последнее время они начали терять свои позиции, и вопрос об эффективности их работы стал более острым, что и привело к внутренним конфликтам», — цитирует издание эксперта.

И вот, 26 марта история с переворотом внутри партии получила неожиданное продолжение. На официальном сайте КПКР появилась новость о том, что председателем ЦК вместо Сурайкина избрали Чермена Хугаева (Сурайкин при этом получил должность исполнительного секретаря ЦК). В то время как уже несколько дней было известно о признании Минюстом в этой роли Сергея Малинковича.

Продолжение последует на сессии АКЗС?

Сможет ли тандем Хугаев — Сурайкин застолбить за собой власть, пока сказать сложно, считает политтехнолог Лукин: «Вероятно, партийные разборки вскоре перейдут уже в судебную плоскость. Вряд ли их получится урегулировать конфликтующим сторонам как-то по-другому». Так же рано пока говорить и о том, как отразится кризис внутри партии на её перспективах в единый день голосования (пройдёт 11 сентября). Кампания ещё не стартовала, как и процедура подбора кандидатов. Если к лету с двоевластием в партии будет покончено, у неё есть шансы проявить себя, в противном случае рассчитывать на приемлемый результат не приходится, заключил эксперт.

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Отметим, руководитель реготделения «Коммунистов России» в Алтайском крае Сергей Матасов, после того как Малинкович объявил себя новым лидером КПКР, написал в своём Telegram-канале, что он, как и его однопартийцы в регионе, поддерживает Максима Сурайкина. Позднее Матасов адресовал гневный пост непосредственно Малинковичу, но вскоре удалил его: сразу после того как появилось решение Минюста.

Напомним, что петербуржец Сергей Малинкович и москвич Чермен Хугаев были избраны депутатами Алтайского Заксобрания в сентябре 2021 года по партийным спискам. При том что оба парламентария никакого отношения к региону до этого не имели. Хугаев, кстати, замруководителя фракции «Коммунистов России» в АКЗС. Два других комросса в составе регионального парламента — местные. Это рубцовчанин Владимир Козловский и бийчанин Сергей Матасов (лидер фракции).

Возможно, выяснение отношений между двумя новыми руководителями КПКР состоится прямо на сессии краевого парламента — лучшей политической площадки для перформанса не найти. Сессия АКЗС намечена на 31 марта, за день до этого пройдут заседания фракций и комитетов. Подробнее о том, какие вопросы будут рассматривать краевые депутаты, — можно почитать здесь.