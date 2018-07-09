"Дырявая шлюпка": Захарова прокомментировала отставку главы МИД Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook прокомментировала решение министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона уйти в отставку.

Новости

Политика Глава МИД Британии Борис Джонсон подал в отставку

"Учитывая его лирический склад и любовь к русской литературе, вспомнились строки "не вынесла душа поэта", которые хочется завершить на слове "позора". Помните, мы говорили о том, что вся эта грязная многокомпонентная интрига плачевно закончится для правительства Т. Мэй?" - написала Захарова.

По ее словам, "оставаться в этой дырявой шлюпке не захотел даже британский король политической эксцентрики".

"А что вы хотите? Столько врать миру про "руку Кремля", "агрессию против Великобритании на территории Великобритании", "Новичок", ЧМ-2018 и тд. становится уже опасно", - добавила представитель МИД России.

Захарова отметила, что "все отчетливее проступают контуры правительственного кризиса".

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон подал в отставку. Данную информацию подтвердил представитель британского правительства.