Джо Байден заявил, что не призывал к смене власти в России
На уточняющий вопрос журналистов американский лидер ответил без лишних подробностей
28 марта 2022, 09:21, Никита Черников
Президент США Джо Байден уточнил свои слова во время выступления в Варшаве о том, что Владимир Путин «не может оставаться у власти». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство Reuters.
Вскоре после этого заявления журналисты поинтересовались у Байдена, призывает ли он к смене режима в России. Американский лидер коротко ответил: «Нет».
После высказывания Байдена в Вашингтоне также отметили, что президент «не обсуждал власть Путина в России или же смену режима».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не позволил бы себе таких выражений, которые президент США Джо Байден допускает в адрес Владимира Путина.
Комментарии
Новости партнеров