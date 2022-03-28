Джо Байден заявил, что не призывал к смене власти в России

Президент США Джо Байден уточнил свои слова во время выступления в Варшаве о том, что Владимир Путин «не может оставаться у власти». Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство Reuters.

Вскоре после этого заявления журналисты поинтересовались у Байдена, призывает ли он к смене режима в России. Американский лидер коротко ответил: «Нет».

После высказывания Байдена в Вашингтоне также отметили, что президент «не обсуждал власть Путина в России или же смену режима».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что не позволил бы себе таких выражений, которые президент США Джо Байден допускает в адрес Владимира Путина.