Джонсон стал кандидатом на пост президента США от Либертарианской партии

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Экс-губернатор штата Нью-Мексико Гэри Джонсон избран официальным кандидатом в президенты США от Либертарианской партии, сообщают "Ведомости".

Он набрал на общенациональном съезде во Флориде 55,8% голосов во втором туре, а в первом получил 49,5%.

Его предвыборная программа гласит, что если он станет президентом, то сократит военное вмешательство США в конфликтах за пределами страны.

У либертарианцев нет представительства в федеральных органах. В ходе президентской кампании 2012 г. он в качестве кандидата от либертианцев набрал лишь 1% голосов.

Выборы президента США назначены на 8 ноября 2016 года.