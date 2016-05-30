Джонсон стал кандидатом на пост президента США от Либертарианской партии
Джонсон в случае победы на выборах обещает сократить военное вмешательство США за пределами страны
30 мая 2016, 11:04
Фото: pixabay.com
Экс-губернатор штата Нью-Мексико Гэри Джонсон избран официальным кандидатом в президенты США от Либертарианской партии, сообщают "Ведомости".
Он набрал на общенациональном съезде во Флориде 55,8% голосов во втором туре, а в первом получил 49,5%.
Его предвыборная программа гласит, что если он станет президентом, то сократит военное вмешательство США в конфликтах за пределами страны.
У либертарианцев нет представительства в федеральных органах. В ходе президентской кампании 2012 г. он в качестве кандидата от либертианцев набрал лишь 1% голосов.
Выборы президента США назначены на 8 ноября 2016 года.
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