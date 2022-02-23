“Единая Россия” оказала максимальную поддержку беженцам из республик Донбасса

Первый автопоезд привёз 800 тонн гуманитарной помощи от “Единой России” в Ростовскую область, сообщает сайт ER.ru. До 28 февраля в регион доставят ещё 500 тонн предметов первой необходимости для жителей Донецкой и Луганской народных республик, которых размещают на территории региона. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на ВКС с региональными отделениями “Единой России”, которую он провёл из Ростовской области.

Андрей Турчак отметил, что первыми на призыв о помощи откликнулись Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Саратовская, Самарская, Смоленская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области, республики Крым, Адыгея, Дагестан, Коми, Кабардино-Балкария, Чечня, Краснодарский и Ставропольский края, город-герой Севастополь.

“В считанные дни были собраны десятки тысяч коробок с продуктами, сухпайками, детским питанием, средствами гигиены, водой, бытовой техникой, одеялами и постельными принадлежностями. География регионов должна расширяться. Просьба к тем регионам, которые ещё не подключились, выйти на связь со штабом в Ростовской области и определить, что необходимоё, — сказал секретарь Генсовета.

Он подчеркнул, что сбор гуманитарной помощи будет продолжаться, чтобы у людей в ПВР не возникало перебоев с продуктами, предметами первой необходимости.

“Работа должна быть постоянной и вестись до тех пор, пока в ПВР остаются люди”, — заявил секретарь Генсовета.

С этой целью необходимо наладить, в том числе, работу волонтёров-психологов, так как люди пребывают в стрессовой ситуации. А также работу с детьми, подчеркнул Андрей Турчак.

“Больше половины эвакуированных — это как раз дети. Их счёт идёт на тысячи. В шести пунктах временного размещения, расположенных в Ростовской области, волонтёры “Молодой Гвардии Единой России” уже открыли детские комнаты, подключили аниматоров и волонтёров-педагогов. Эту практику необходимо масштабировать на все регионы, куда будут прибывать дети с Донбасса”, — сказал Андрей Турчак.

Также для оказания правовой помощи в каждом регионе, куда прибывают беженцы, на базе общественных приёмных “Единой России” будут открыты центры правовой поддержки. Такой центр с 20 февраля работает в Ростове.

Помимо решения правовых вопросов, приёмные “Единой России” помогут прибывающим жителям ЛДНР в восстановлении утраченных документов, получении выплат, поиске родственников при размещении в разных ПВР, организации медицинской помощи и обучения детей. Приёмные партии вместе с органами власти выработают алгоритмы консультирования и информирования беженцев, сообщила глава комиссии “Единой России” по работе с обращениями граждан Анна Кузнецова.

В свою очередь, врио главы МЧС Александр Чуприян поблагодарил “Единую Россию” за организацию волонтёрской помощи беженцам из Донбасса.

“Никогда ни одно ЧС невозможно ликвидировать только федеральными руками. Нам очень важно такое направление, которое вы возглавляете. Спасибо вам большое”, — сказал Александр Чуприян.

Татьяна Ильюченко, председатель комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по спорту, культуре и молодёжной политике, координатор волонтёрского направления Алтайского регионального отделения “Единой России”, рассказала, что в Алтайском крае разворачивается штаб по помощи беженцам из Донбасса. Он будет организован на базе волонтёрского штаба движения “Мы вместе”. “Единая Россия” выступает одним из координаторов этого штаба с самого начала пандемии, и он действует до сих пор.

“Алтайский край готов оказать помощь беженцам, как это уже было в 2014 году, — тогда к нам в регион переехало много людей из Донбасса и других регионов, где создалась напряжённость. Теперь мы имеем хорошую базу, которая позволит оперативно включиться и организовать работу по помощи беженцам. Считаем, что это очень важно. И, к счастью, с нами согласны руководители предприятий, которые уже готовы пожертвовать средства, а также наши депутаты, региональная и местные общественные приёмные партии. В штабе движения “Мы вместе” работают волонтёры-медики, волонтёры Победы, “Молодая гвардия”, Общероссийский народный фронт. Поэтому помощь будет оказана: гуманитарная, консультационная и любая другая, которая потребуется”, — отметила она.

Напомним, ранее секретарь Генсовета “Единой России” Андрей Турчак сообщил, что в Ростовскую область отправлен молодёжный актив для оказания помощи жителям, эвакуированным из ДНР и ЛНР. Сводная группа сформирована из добровольцев, работающих в штабах движения “Мы вместе”, представителей “Молодой Гвардии Единой России”, “Молодёжки ОНФ” и “Волонтёрской роты”. Всего в работе с беженцами задействовано более четырёх тысяч волонтёров, при этом более полутора тысяч — на территории Ростовской области.