«Единая Россия» проконтролирует капитальный ремонт школ в Алтайском крае

На капитальный ремонт школ Алтайского края из федерального бюджета выделят 2,013 млрд рублей. Об этом на заседании фракции «Единая Россия» в АКЗС рассказала врио министра образования и науки края Светлана Говорухина. Депутаты лично проконтролируют исполнение программы на местах.

В 2022 и 2023 годах за счёт средств программы в крае отремонтируют 43 объекта. Уже в этом году работы проведут в школах в Барнауле, Бийске, Славгороде и в селах Алтайского края. В 2023 году будут отремонтированы ещё 10 сельских школ.

Как рассказала Говорухина, кроме капитального ремонта школ будет обновлено обучающее оборудование, также при необходимости средства будут направлены на исполнение требований по антитеррористической оснащённости учебных учреждений.

«Информация о проведении закупок опубликована по 39 объектам. Документация ещё по четырем находится в высокой степени готовности. Следующий этап работы — согласование перечня оборудования, которым должны быть оснащены школы. Нужно убедиться в его наличии на российском рынке, уточнить стоимость, обеспечить проведение закупок и поставку оборудования», — рассказала Говорухина.

Отвечая на вопросы депутатов, представитель Минобрнауки отметила, что трудности возникают на этапе оформления проектно-сметной документации.

«В муниципалитетах почти нет специалистов, которые могут грамотно подготовить необходимые для участия в программе документы. Возможно, сегодня стоит вернуться к рассмотрению вопроса о создании профильного учреждения, которое бы занималось проектно-сметной работой для повышения качества подготовки документов», — сказала Говорухина.

Руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб отметил, что инициатива правильная.

«Капитальный ремонт школ — наболевший вопрос. Здесь важно помочь районам на этапе вхождения в эту программу, а оформление документов здесь играет важную роль. Несмотря на непростую ситуацию с ценами на строительные материалы, наличием оборудования, мы сегодня эту работу должны продолжать и контролировать исполнение программы», — сказал депутат.

Для взаимодействия с властями на местах, с Министерством образования и науки Алтайского края, для оперативного решения возникающих проблем за каждым объектом программы будут закреплены депутаты от «Единой России».

Капитальный ремонт школ активно обсуждается и на федеральном уровне. В ходе расширенного совещания «Единой России» и Минпросвещения секретарь Генсовета партии Андрей Турчак отметил, что большинство регионов начали программу капремонта школ: задержка есть примерно по 20 объектам более чем из 1600. Он предложил перераспределять между регионами средства на капремонт в случае нарушения сроков выполнения программы. С этой инициативой секретарь Генсовета «Единой России» обратится в правительство РФ.

Он также призвал с самого начала включить в процесс капремонта все ответственные службы и органы власти, которые затем принимают объекты — МЧС, Минздрав, комбинаты питания, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, чтобы после сдачи объектов не было вопросов по выполнению требований этих ведомств. Предложения секретаря Генсовета «Единой России» поддержал министр просвещения Сергей Кравцов.

Напомним, федеральная программа по обновлению школ была разработана по поручению президента Владимира Путина при участии «Единой России».