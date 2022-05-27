«Единая Россия» раскрыла возможности экономической интеграции Донбасса

«Единая Россия» закрепит за каждой территорией Донбасса ответственных депутатов Госдумы и сенаторов, которые займутся гармонизацией законодательства, об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе дискуссионной площадки «Экономическая интеграция с Донбассом и освобождёнными территориями» партийного форума «Предпринимательство в новой экономической реальности», который проходил в Москве 26 мая. Об этом сообщает сайт ER.ru.

«Надо уже сейчас решать, как поднимать экономику, запускать предприятия, торговлю, возвращать предпринимательскую активность. Предлагаю рассмотреть возможность создания особой экономической зоны на территории Луганской и Донецкой народных республик. А также обеспечить возврат определённой доли капитальных затрат при строительстве производственных объектов. В кратчайшие сроки сформировать номенклатуру товаров. Включить в неё всё, что востребовано для восстановления инфраструктуры, внутреннего потребления, что может поставляться на российский рынок, максимально упростить сертификацию таких товаров. Освободить их от уплаты НДС и таможенных пошлин», — сказал секретарь Генсовета.

Чтобы развивать экономическую активность в народных республиках и на освобождённых территориях, необходимо упростить процедуры проверок на границе и расширить пропускную способность. Помимо этого — организовать перевалочные хабы в Ростове, Крыму, других приграничных регионах и помочь с доставкой товаров самозанятым и мелким предпринимателям из ЛДНР.

Андрей Турчак также предложил предусмотреть меры по развитию банковской сети, запустить специальные программы долгосрочного «дешевого» кредитования предпринимателей Донбасса и дать возможность проводить платежи без комиссий через любые банки и СБП.

«Для российских предпринимателей открылись уникальные возможности для освоения нового рынка. Необходимо дать налоговые льготы предприятиям, которые открывают свои филиалы в ЛДНР. При условии, конечно, что они создают рабочие места для жителей Донбасса и платят им зарплату не менее двух МРОТ», — сказал секретарь Генсовета.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что «Единая Россия» уже предпринимает беспрецедентные действия, чтобы жители Донбасса и освобождённых территорий получали необходимую помощь, а совместные усилия членов партии спасли не одну жизнь.

«Хочу поблагодарить сенаторов, депутатов Госдумы от „Единой России“, которые с первых дней спецоперации работают в Донбассе. Без охраны, без особых условий. Они доставляют гуманитарную помощь в освобождённые районы, работают в больницах, общаются с населением для налаживания мирной жизни и помогают нашим подразделениям со спецоборудованием на фронт», — сказал Денис Пушилин.

Он поблагодарил Андрея Турчака за приглашение делегации Народного совета ДНР во главе с его председателем посетить Госдуму и Совет Федерации, подчеркнув, что связи парламентариев пойдут на благо интеграционных процессов.

Благодарность за помощь в восстановлении территорий выразил и глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, на территории народной республики уже создан штаб по восстановлению, в работе которого помогает Россия. Уже ведутся работы по ремонту дорог и решению логистических проблем. После этого будет запущена работа ряда предприятий.

«Необходимо привлечение инвесторов из России, для которых мы готовы предоставить налоговые и таможенные льготы, льготную аренду. Республика должна стать одним из ключевых партнёров РФ. Мы верим в то, что, объединяясь с представителями крупного бизнеса РФ, поднимем экономику и сделаем так, чтобы она работала на общий потенциал», — подчеркнул Леонид Пасечник.

С ним согласился глава Военно-гражданской администрации Херсона Владимир Сальдо. По его словам, именно транспортные проблемы осложняют поставку товаров и работу предпринимателей.

«Надо создать условия для того, чтобы было несколько окон для проезда. И у нас есть блокпосты, мы с военными будем увеличивать количество пропускных окон, чтобы быстрее проезжали — и люди, и гражданский транспорт, и бизнесмены. Ещё одна задача — восстановление железнодорожного движения. Как только запустится железнодорожное сообщение, это снимет нагрузку на пропускные пункты», — сказал он.

Владимир Сальдо также поблагодарил «Единую Россию» за помощь, которую партия оказывает территории.

«Даже сейчас рядом со мной присутствует Игорь Кастюкевич, который с первых дней бывает в Херсонщине. Вы были, Андрей Анатольевич, Анна Кузнецова. Поэтому мы сразу же начали ощущать поддержку», — сказал Владимир Сальдо.

Для поддержки жителей Донбасса и освобождённых территорий «Единая Россия» уже открыла 15 центров помощи. В ближайшее время они появятся в Херсоне, Запорожье и Попасной. Несмотря на разрушения, туда возвращаются люди. Также в Луганской Народной Республике будет создан центр юридической помощи — специалисты центра помогут решить вопросы жителей, дома которых были полностью разрушены или утрачены документы на право собственности.

«В депутатской группе, которая создана „Единой Россией“, есть специалисты по всем направлениям. С народным советом ЛНР отрабатываем модель, по которой депутат от партии, народного собрания и профильный министр Луганской Народной Республики будут отрабатывать поступающие вопросы», — сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, который координирует работу «Единой России» по оказанию помощи в ЛНР.

В Мариуполе параллельно с открытием центров помощи партия организовала работу по возобновлению работы магазинов, а также помогает восстанавливать инфраструктуру. Сейчас решаются вопросы об открытии производств окон, стройматериалов и создании новых микрорайонов рядом с городом.

«Главной целью было дать людям возможность купить товары, получить доступ к воде, связи. Мобилизовать местное предпринимательское сообщество на освобождённых территориях. Мы, как инструмент связи общества с госструктурами, должны помогать максимально быстро открывать школы. Сократить время для регистрации школьных учреждений, лицензировать их», — отметил депутат Госдумы Дмитрий Саблин, который координирует работу по оказанию помощи Мариуполю.

Как подчеркнул председатель общественного совета партпроекта «Предпринимательство», полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, «Единая Россия» поможет представителям предпринимательского сообщества в России и Донбассе получить все возможные инструменты поддержки.

«В рамках нашей площадки мы сможем сделать так, чтобы все институты заработали и мы отвечали потребностям на злобу дня. У нас достаточно большое количество институтов развития, многие доказали свою состоятельность и компетентность», — подчеркнул Владимир Якушев.

Продолжится и гуманитарная миссия «Единой России». 70% от всего поступающего на территорию ЛДНР гуманитарного груза собрали отделения партии по всей стране — это более 8 тысяч тонн.

«Единая Россия» остановила гуманитарную катастрофу, которая могла произойти на тех территориях, где шли боевые действия. Надо отдать должное социально ответственному бизнесу в наших регионах, который активно подключился к этой работе. Это и продукты питания, и стройматериалы, и доставка лекарственных средств. Во все госпитали, больницы ЛДНР практически ежедневно поступают медикаменты от наших коллег-депутатов Евгения Нифантьева, Бадмы Башанкаева, Дмитрия Хубезова, Ольги Тимофеевой. Отдельные слова благодарности волонтёрам МГЕР, которые во время СВО перезагрузились и перешли на другой фронт работы", — рассказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Артём Туров.

Депутаты от «Единой России» будут работать в Донбассе до тех пор, пока это необходимо жителям и Донецкой, и Луганской народных республик, Херсонской области, Запорожья и других освобождённых территорий по мере продвижения наших войск, подчеркнул Андрей Турчак.