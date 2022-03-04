«Единая Россия» разместила символ поддержки Вооружённых сил России в барнаульском парке
На въезде в город теперь можно увидеть огромную георгиевскую ленту в виде буквы Z
Барнаульское местное отделение «Единой России» совместно с «Молодой Гвардией» провело патриотическую акцию «Zа мир». Они развернули огромную георгиевскую ленту в виде буквы Z в одной из самых популярных локаций города — Нагорном парке.
Акция призвана поддержать решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции, а также выразить единство с военнослужащими российской армии.
«Восемь лет в Донецкой и Луганской республиках страдают люди. Мы хотим выразить поддержку жителям Донбасса и российским военным, которые сегодня ведут спецоперацию по защите ДНР и ЛНР и установлению мира. Сегодня по всей стране проходят акции поддержки. «Молодая Гвардия «Единой России» обратилась к молодёжным объединениям Барнаула с предложением поддержать решение президента, поддержать народ Донбасса и российскую армию в её миротворческой миссии», — рассказала заместитель руководителя регионального штаба молодогвардейцев Наина Абашева.
Молодогвардейцы Барнаула одними из первых в Сибири призвали все молодёжные объединения поддержать лидера страны, солдат и офицеров.
«Знак Z означает „За Победу“: за Победу во имя Мира. Поэтому мы здесь сегодня. Мы обращаемся к жителям Алтайского края, всей нашей страны: в это непростое время мы, представители всего многонационального российского народа, должны сплотиться и поддерживать друг друга. Россия своих не бросает», — добавила Наина Абашева.