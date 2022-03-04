«Единая Россия» разместила символ поддержки Вооружённых сил России в барнаульском парке

Барнаульское местное отделение «Единой России» совместно с «Молодой Гвардией» провело патриотическую акцию «Zа мир». Они развернули огромную георгиевскую ленту в виде буквы Z в одной из самых популярных локаций города — Нагорном парке.

Акция призвана поддержать решение президента России Владимира Путина о проведении специальной военной операции, а также выразить единство с военнослужащими российской армии.

«Восемь лет в Донецкой и Луганской республиках страдают люди. Мы хотим выразить поддержку жителям Донбасса и российским военным, которые сегодня ведут спецоперацию по защите ДНР и ЛНР и установлению мира. Сегодня по всей стране проходят акции поддержки. «Молодая Гвардия «Единой России» обратилась к молодёжным объединениям Барнаула с предложением поддержать решение президента, поддержать народ Донбасса и российскую армию в её миротворческой миссии», — рассказала заместитель руководителя регионального штаба молодогвардейцев Наина Абашева.

Молодогвардейцы Барнаула одними из первых в Сибири призвали все молодёжные объединения поддержать лидера страны, солдат и офицеров.