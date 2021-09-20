"Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму после обработки 50% голосов

Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах депутатов Госдумы с 46,11% голосов по стране после обработки 50,02% протоколов. Второе место занимает КПРФ с 21,4%, а третье – ЛДПР с 8,07%, сообщает РИА Новости.

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Политика "Единая Россия" увеличила отрыв от КПРФ на выборах в Госдуму

В пятёрку лидеров попадает партия "Справедливая Россия – За правду" с 7,62%, за ней следуют "Новые люди" – 5,97%.

Напомним, что всего в Госдуму пока проходят пять партий, которым удалось преодолеть барьер в 5%.

Также "Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах. Ещё 16 кандидатов лидируют от КПРФ, восемь – от "Справедливой России", по одному – от ЛДПР, "Яблока", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста.