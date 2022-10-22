«Единая Россия» сообщила об открытии региональных отделений в ЛДНР

В Донецкой и Луганской народных республиках теперь есть отделения партии «Единой России». Это закрепляет всё то, чем партия занималась на территории региона вместе с общественными движениями, сообщил секретарь Генсовета Андрей Турчак, передаёт сайт ER.ru.

Секретарём Донецкого отделения стал врио главы республики Денис Пушилин. В числе руководителей также представители команды главы Республики в администрации региона, Народного Совета ДНР, молодёжных и патриотических объединений, сфер культуры, медицины и науки, бизнеса, самого крупного общественного движения в регионе «Донецкая Республика», представляющего интересы жителей во всех сферах. И уже более 43 тысяч человек обратились с заявлением о вступлении в ряды единороссов.

Секретарём Луганского отделения выбрали председателя Народного Совета ЛНР Дениса Мирошниченко. В политсовет вошли врио главы Республики Леонид Пасечник, представители администрации региона и Народного Совета, молодёжных и ветеранских объединений, профсоюзов, общественного движения «Мир Луганщине», науки, культуры, спорта и здравоохранения. Вступить в партию уже пожелали более 22 тысяч жителей.

«Это всё то, что вошло в народную программу партии, с которой мы победили на выборах депутатов Госдумы восьмого созыва. Всё то, чем нам с вами, всему активу Донецкого регионального отделения „Единой России“ нужно будет заниматься», — отметил Андрей Турчак на первом общем собрании в ДНР.

Андрей Турчак / Фото: «Единая Россия»

Денис Пушилин добавил, что ЕР в ДНР — профессионалы, которые с 2014 года прошли серьёзные испытания и доказали, что им по плечу любые задачи. И теперь они стали частью лидирующей политической силы.

«Мы справимся с новой, достаточно амбициозной задачей — стать лучшим региональным отделением партии», — сказал он.

В ЛНР у партии тоже появится значительно больше возможностей расширить направления работы, отметил Турчак.

«Партпроекты, народная программа, партстроительство. Всем этим мы сможем заниматься вместе с жителями республики, восстанавливая мирную жизнь. Поздравляю наших луганских коллег и очень рад видеть в наших рядах неравнодушных людей, настоящих патриотов своей земли. Вместе победим!» — сказал секретарь Генсовета.

Денис Мирошниченко подчеркнул, что приоритетом для ЕР была и будет помощь людям и гуманитарная помощь прифронтовым территориям. Партия откроет в ЛНР общественные приёмные и будет работать в направлении интеграции законодательства.

«Сегодня была подведена определённая черта, для того чтобы двигаться дальше. Для нас сегодня один из важных исторических дней, когда партия президента теперь официально представлена непосредственно на территории Луганской Народной Республики», — сказал Денис Мирошниченко.

«Единая Россия» в ЛНР / Фото: пресс-служба партии

В пресс-службе партии напомнили, что оказывают всестороннюю помощь жителям Донбасса с первого дня проведения спецоперации. ЕР доставила в народные республики уже более 14 тысяч тонн гуманитарного груза, в том числе более 700 тонн медикаментов.

С начала СВО «Единая Россия» собрала более 500 млн рублей пожертвований от физических и юридических лиц. На эти средства покупают продуктовые наборы, средства реабилитации для инвалидов, детские принадлежности и предметы первой необходимости. Также ЕР собрала более миллиарда рублей на помощь фронту: бойцам не передовой передали более тысячи квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки.

В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР. 10 из них — в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи, а также детские досуговые центры.