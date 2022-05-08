Единороссы Алтайского края приняли участие в акции «Сад памяти»

Секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России» Александр Романенко, секретарь Барнаульского местного отделения партии Вячеслав Франк и его заместитель в городском отделении Галина Буевич поучаствовали во всероссийской акции «Сад памяти». Также к единороссам присоединились заместитель Общественной палаты города Пётр Фризен, «Волонтёры Победы» и участники движения «Юнармия».

Цель всероссийской акции — увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Всего в рамках мероприятия на территории России планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. Акция проходит по поручению президента России Владимира Путина, который лично посадил своё дерево памяти у Ржевского мемориала.

Как напомнил секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко, центральное мероприятие в рамках акции «Сад памяти» состоялось в прошлом году, тогда ели на площади Победы высадили губернатор региона, глава города и председатели АКЗС и Барнаульской гордумы.

«„Сад памяти“ — уже традиционная для нашего региона и города Барнаула акция. Чем больше мы проводим подобных патриотических акций при участии молодёжи, тем дольше живёт в нас память о тех страшных годах, когда вся страна ковала Победу на фронте и в тылу. Благодарю администрацию города Барнаула за выбор этого замечательного места — на площади Победы, вблизи Мемориала Славы», — отметил Александр Романенко.

По словам секретаря Барнаульского местного отделения «Единой России», главы города Вячеслава Франка, в краевой столице уже высадили несколько тысяч деревьев.

«Барнаул не первый год принимает участие в этой замечательной акции, мы и дальше планируем высаживать деревья в память о каждом погибшем воине. Ведь Великая Победа — это наша история, это наша память, которую мы обязаны бережно хранить и передавать следующим поколениям барнаульцев», — подчеркнул Вячеслав Франк.

Также партийцы и молодёжь оставили запись о своих родственниках в Народной книге Памяти. Так, главный алтайский единоросс вместе с внучкой оставил запись о своём отце — Алексее Романенко, который ушёл на войну в возрасте 17 лет, а Победу встретил в Польше. Всего же в Народную книгу Памяти внесены фамилии свыше тысячи барнаульцев. Хранится Народная книга Памяти на Посту №1.

По предложению Вячеслава Франка аналогичная книга Памяти появится и в связи с получением Барнаула почётного звания «Город трудовой доблести».