ЕК утвердила остановку действия соглашения об упрощении визового режима с РФ

Еврокомиссия утвердила предложение о полной приостановке действия соглашения об упрощённом визовом режиме с Россией. Как сообщает ТАСС, об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон.

Она отметила, что граждане РФ не должны иметь лёгкого доступа в Европу, а «быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом». Утвердить предложение должны в течение недели — Юханссон добавила, что в «понедельник утром» уже будет новый визовый режим в отношении РФ.

Еврокомиссар пояснила, что граждане РФ столкнутся с более продолжительной процедурой получения визы, а стоимость вырастет с 35 до 80 евро. Юханссон надеется, что не входящие в Шенген Болгария, Румыния и другие страны ЕС также сократят выдачу виз россиянам.

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Общество Евросоюз заморозит упрощенный визовый режим с Россией

Напомним, что последние недели в Европе обсуждали возможные визовые ограничения в отношении россиян. Причиной для этого стал призыв президента Украины Владимира Зеленского, который потребовал «изолировать» граждан РФ.

Идею поддержали в Эстонии, Финляндии и ряде других стран, которые или сократили число выдаваемых виз, или полностью приостановили оформление разрешений. Против инициативы выступили Германия и Франция.