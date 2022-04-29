Екатеринбург лишили права проведения Универсиады-2023

Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) принял решение перенести проведение летней Универсиады 2023 года из Екатеринбурга. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FISU.

«Сегодня на онлайн-заседании исполнительного комитета FISU было принято решение отложить право Екатеринбурга на проведение Всемирных студенческих игр 2023 года», — отмечается в заявлении.

Универсиада-2023 должна была состояться в Екатеринбурге с 7 по 19 августа 2023 года.

Решение о проведении в Екатеринбурге XXXII Всемирных студенческих игр 2023 года (Универсиада-2023) было принято в 2019 году. До этого момента на территории России Универсиады проходили дважды: в 1973 году — в Москве и в 2013 году — в Казани. Кроме того, один раз Россия принимала зимнюю Универсиаду в Красноярске в 2019 году.

Новости

Спорт В Барнауле открыли чемпионат и первенство России по кикбоксингу