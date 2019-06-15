Экс-глава МИД Австрии раскрыла секрет приглашения Путина на свадьбу

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, как возникла идея позвать на свадьбу президента России Владимира Путина, сообщает РЕН ТВ.

По ее словам, это вышло достаточно спонтанно. Как раз во время однодневного визита российского лидера в Вену она раздавала коллегам по министерству приглашения на торжество, и осталось одно лишнее.

"У меня осталось одно приглашение в руках, и я спросила своего мужа, что он думает, если мы отдадим последнее Путину, чтобы разделить с ним радость, – раскрыла секрет Кнайсль. – Ведь это нечто забавное: нам далеко за 50, и мы женимся впервые".

Новости

Общество Кабриолет с автографом Путина в виде сердечка продали за 20 тысяч евро

Экс-министр утверждает, что она даже не надеялась на согласие. Однако точно в срок – 18 июля – президент подтвердил свое участие в праздничной церемонии.

Карин Кнайсль вышла замуж за финансиста Вольфганга Майлингера 18 августа 2018 года. Владимир Путин подарил новобрачным картину с сельским пейзажем, старинную масловыжималку, тульский самовар и выступление казачьего ансамбля.

Также президент произнес тост на немецком языке, много шутил, а в конце своего визита нарисовал трогательное сердечко на автомобиле супругов.