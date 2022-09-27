Экс-глава Роскосмоса Рогозин может возглавить новый федеральный округ

В России могут создать новый федеральный округ — Крымский, в его состав войдут одноимённый полуостров и присоединённые в результате референдумов ЛНР, ДНР, а также Запорожская и Херсонская области. Возглавит федеральный округ бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

Напомним, пятидневное голосование на референдуме о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей должно завершиться 27 сентября. Результаты плебисцитов должны обнародовать 28 сентября.

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Вопрос дня Какие новые регионы могут войти в состав России по итогам референдумов?

Рогозин покинул пост главы Роскосмоса ещё 15 июля. Его место занял вице-премьер по ОПК Юрий Борисов. Рогозину 58 лет, он родился в Москве, окончил международное отделение факультета журналистики МГУ им. Ломоносова и экономический факультет Университета марксизма-ленинизма при Московском горкоме КПСС. В 1990-х он занимался бизнесом, а в 1992 году стал добровольцем в Приднестровье.

С 1994 по 1997 год Рогозин был председателем исполкома Международного конгресса русских общин, а после того как блок «Родина» прошёл в Госдуму, стал руководителем одноимённой фракции в Госдуме. С 2008 по 2011 год он был спецпредставителем РФ при НАТО. В 2011 году был назначен вице-премьером по ОПК. В 2012-м Рогозин был назначен спецпредставителем президента по Приднестровью. В 2018 году он занял должность гендиректора Роскосмоса.