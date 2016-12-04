Экс-кандидат на пост президента США Стайн отказалась от пересчета голосов
Стайн отказалась от пересчета голосов после решения суда
Фото: recyclemag.ru
Экс-участница президентской гонки в США от партии "зеленых" Джилл Стайн решила отказаться от пересчета голосов избирателей из Пенсильвании, пишет "Комсомольская правда".
Это произошло после того, как суд предписал внести залог в один миллион долларов. Стайн была возмущена таким решением суда. Она заявила, что такое постановление еще раз подчеркивает, что
закон о выборах в Пенсильвании работает против избирателей.
Как ранее сообщало ИА "Амител", активисты призывали экс-кандидата в президенты произвести пересчет голосов избирателей из трех штатов. Речь идет о Пенсильвании, Висконсине и Мичигане.
Напомним, выборы на пост президента США прошли 8 ноября. На следующий день стало известно, что победу одержал республиканец Дональд Трамп. Его инаугурация назначена на 20 января.