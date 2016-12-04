Экс-кандидат на пост президента США Стайн отказалась от пересчета голосов

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Экс-участница президентской гонки в США от партии "зеленых" Джилл Стайн решила отказаться от пересчета голосов избирателей из Пенсильвании, пишет "Комсомольская правда".

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Политика Дональд Трамп считает мошенничеством пересчет голосов в некоторых штатах

Это произошло после того, как суд предписал внести залог в один миллион долларов. Стайн была возмущена таким решением суда. Она заявила, что такое постановление еще раз подчеркивает, что

закон о выборах в Пенсильвании работает против избирателей.

Как ранее сообщало ИА "Амител", активисты призывали экс-кандидата в президенты произвести пересчет голосов избирателей из трех штатов. Речь идет о Пенсильвании, Висконсине и Мичигане.

Напомним, выборы на пост президента США прошли 8 ноября. На следующий день стало известно, что победу одержал республиканец Дональд Трамп. Его инаугурация назначена на 20 января.