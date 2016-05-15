Экс-мэр Лондона сравнил руководство ЕС с Наполеоном и Гитлером

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Бывший мэр Лондона Борис Джонсон заявил, что руководители Евросоюз, пытаясь создать мощную сверхдержаву, используют способы, как Адольф Гитлер. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам бывшего чиновника, "катастрофические промахи" ЕС привели к обострению напряженности между странами-участницами и допустили усиление власти Германии, установление ею контроля над экономикой Италии и "разрушение" Греции.

"Наполеон, Гитлер, разные личности пробовали это, и это заканчивается трагически. ЕС — попытка сделать это другими способами", — сказал он.

Напомним, референдум в Британии по вопросу о членстве в ЕС состоится 23 июня.

