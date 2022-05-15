Эксперт оценил вероятность полной экономической изоляции России

ВВП России будет зависеть от усиления санкций из-за спецоперации на Украине и эффекта от ранее введенных мер. Но полная экономическая изоляция страны маловероятна, заявил кандидат экономических наук, завлабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов в беседе с «Лентой.ру».

Так, тотальная блокада экономики страны другими государствами невозможна даже теоретически. Специалист оценил три сценария влияния санкций на экономику России, который составила старший экономист Института переходных экономик Банка Финляндии Хели Симола.

Так, реалистичный сценарий, при действующих санкционных ограничениях на импорт валовая добавленная стоимость в российской экономике сократится почти на 4 процента. В случае полного запрета со стороны развитых стран ВВП упадет на 10 процентов, а при полном прекращении — на 18 процентов.

Касательно экспорта — его сокращение при схожем развитии событий сократит ВВП России на 1,12 и 25%.

По словам Александра Абрамова, вероятность падения добавленной стоимости на четверть составляет 0,001 процента.

«Мне кажется, реалистичный сценарий — это около 8-8,5 процента, та цифра, на которой сходятся и Всемирный банк, и Минэкономразвития России сегодня. В реалиях это может быть немножко даже меньше, потому что цена на нефть высокая, падение может оказаться на уровне 4-5 процентов. Это вполне реалистичный сценарий, хотя немного оптимистичный. Это возможно, если санкции будут сохраняться на нынешнем уровне», — отметил экономист.

В случае усиления санкций, отметил Абрамов, вопрос заключается в том, решатся ли западные страны на введение полного эмбарго на поставку российских углеводородов.