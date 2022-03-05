Эксперт оценил возможность отключения смартфонов россиян

Эксперт в области информационной безопасности Алексей Лукацкий заявил, что отключение автоматических обновлений программного обеспечения и приложений не сможет обезопасить владельцев смартфонов от удалённой блокировки. Как сообщает РБК, обычно функцией удалённой блокировки пользуются при краже устройства: она встроена в сам гаджет, а потому единственное, что может обезопасить смартфон — полное отключение от интернета.

Лукацкий подчеркнул, что такой способ может не сработать для устройств Apple — iPhone невозможно отключить от Wi-Fi, потому что через некоторое время устройство подключится самостоятельно.

Также эксперты отметили, что отключение автоматических обновлений лишь приведёт к тому, что устройство станет менее защищённым, так как компания-создатель больше не сможет исправлять ошибки в приложениях. Появятся уязвимые места, которые дадут возможность хакерам начать кибератаку на пользователя.