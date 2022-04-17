Эксперт рассказал о льготах для россиян предпенсионного возраста

Россияне, получив статус предпенсионера, могут получить разные льготы. О положенных привилегиях рассказал генеральный директор финансового маркетплейса «Сравни» Сергей Леонидов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, на льготы могут рассчитывать женщины в возрасте от 54 лет и мужчины в возрасте от 59 лет. Они могут уменьшить налоговую базу на кадастровую стоимость шести соток площади земельного участка в собственности и отказаться от уплаты налога на квартиру, дом, хозяйственные постройки или гараж.

«А чтобы получить льготы на пользование общественным городским и пригородным железнодорожным транспортом, необходимо обратиться в МФЦ, Пенсионный фонд, центр социальной защиты», — сообщил эксперт.

Он также назвал повышенное пособие по безработице одной из льгот для россиян в предпенсионном возрасте. Леонидов также подчеркнул, что для такой категории людей увеличен период выплаты пособий. Так, при страховом стаже 20 лет у женщин и 25 лет у мужчин за каждый год работы к длительности выплаты пособия прибавляется две недели. 75% среднемесячного заработка россиянам платят в первые три месяца, 60% — следующие четыре месяца, 45% — в последующие месяцы, объяснил специалист.

Россияне предпенсионного возраста могут быть освобождены от уплаты налогов за одно транспортное средство или имеют право получить льготу 50 процентов по транспортному налогу на автомобиль, мощность которого составляет до 100-150 лошадиных сил, отметил эксперт. Леонидов также сообщил, что если у предпенсионера ежемесячное пособие не превышает региональный минимальный размер оплаты труда (МРОТ), то он может рассчитывать на частичную компенсацию стоимости лекарств в размере не более 50 процентов от их стоимости.