Эксперт: "Войны с НАТО из-за сбитого самолета не будет"
По мнению известного российского политолога Александра Сотниченко, отношения России и Турции после сбитого Су-24 станут хуже.
24 ноября 2015, 15:52
Сбитый турецкими военными самолет Су-24 может иметь для российско-турецких отношений самые печальные последствия, считает российский политолог Александр Сотниченко. Велика вероятность, что они вернутся на уровень конца 80-х годов прошлого века, когда наша страна (тогда это был Советский Союз) считалась главным противником Турции.
В интервью ИА "Амител" он напомнил, что после начала российской военной операции в Сирии турецкая сторона предупреждала, что будет сбивать любые самолеты, появившиеся в ее воздушном пространстве. Но дальше предупреждений и угроз дело не шло.
"Скорее всего, сбитый самолет является местью за недавнюю бомбардировку баз снабжения боевиков сирийской оппозиции, - отметил Сотниченко. - Неподалеку от границы с Турцией ведет боевую операцию сирийская армия, а российские самолеты атаковали позиции и пункты снабжения оппозиционных группировок.
Кроме того, сбитым самолетом Турция дает понять, что отношения с Россией для нее не являются приоритетными, и она поворачивает в сторону Запада - США и Евросоюза". В то же время Сотниченко убежден, что этот агрессивный турецкий выпад не станет аргументом для Евросоюза в пользу принятия Турции в свои ряды. "Этого не произойдет, - считает он. - Другое дело, что Евросоюз будет финансировать пункты размещения беженцев из Сирии, расположенные на турецкой территории".
Александр Сотниченко сомневается, что инцидент с российским самолетом станет причиной осложнения отношений России с НАТО: "Эти отношения и так скверные, поэтому это происшествие ничего нового в них не привнесет. Североатлантический альянс вряд ли серьезно вмешается, ведь это не турецкий самолет сбили - не было нападения на страну – члена блока".
В интервью ИА "Амител" он напомнил, что после начала российской военной операции в Сирии турецкая сторона предупреждала, что будет сбивать любые самолеты, появившиеся в ее воздушном пространстве. Но дальше предупреждений и угроз дело не шло.
"Скорее всего, сбитый самолет является местью за недавнюю бомбардировку баз снабжения боевиков сирийской оппозиции, - отметил Сотниченко. - Неподалеку от границы с Турцией ведет боевую операцию сирийская армия, а российские самолеты атаковали позиции и пункты снабжения оппозиционных группировок.
Кроме того, сбитым самолетом Турция дает понять, что отношения с Россией для нее не являются приоритетными, и она поворачивает в сторону Запада - США и Евросоюза". В то же время Сотниченко убежден, что этот агрессивный турецкий выпад не станет аргументом для Евросоюза в пользу принятия Турции в свои ряды. "Этого не произойдет, - считает он. - Другое дело, что Евросоюз будет финансировать пункты размещения беженцев из Сирии, расположенные на турецкой территории".
Александр Сотниченко сомневается, что инцидент с российским самолетом станет причиной осложнения отношений России с НАТО: "Эти отношения и так скверные, поэтому это происшествие ничего нового в них не привнесет. Североатлантический альянс вряд ли серьезно вмешается, ведь это не турецкий самолет сбили - не было нападения на страну – члена блока".
Комментарии
Новости партнеров