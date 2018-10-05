Эксперты оценили шансы США в войне с Россией и Китаем
Как считают американские аналитики, военные возможности США повысились.
Американские аналитики выразили мнение, что у Вооруженных сил США, вероятнее всего, не получится успешно одновременно участвовать сразу в двух крупных конфликтах, сообщает LIFE со ссылкой на доклад стратегического исследовательского института Heritage Foundation в Вашингтоне.
Отмечается, что шансы Вашингтона на успех эксперты расценивают как "предельные", то есть чуть выше, чем "слабые".
При этом указывается, что основными угрозами для Вашингтона на современном этапе являются Россия и Китай, а также КНДР и Иран.
В свою очередь, по мнению авторов доклада, от Пхеньяна уже исходит не такая сильная угроза, как прежде.
В аналогичных докладах прошлых лет возможности армии США противостоять одновременно РФ и Китаю были оценены как "слабые". Теперь же, как считают американские аналитики, военные возможности США повысились.