Елизавету II похоронят 19 сентября
Королева Великобритании скончалась 8 сентября на 97-м году жизни
11 сентября 2022, 17:30, Никита Черников
Похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября, сообщили в Букингемском дворце.
Траурная церемония состоится в Вестминстерском аббатстве в 11:00 по местному времени.
День похорон будет выходным.
Елизавета II, правившая Великобританией на протяжении 70 лет, скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Новым монархом стал старший сын королевы принц Чарльз, который взял имя Карл III.
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