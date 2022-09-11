Елизавету II похоронят 19 сентября

Королева Великобритании скончалась 8 сентября на 97-м году жизни

11 сентября 2022, 17:30, Никита Черников

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II состоятся в понедельник, 19 сентября, сообщили в Букингемском дворце.

Траурная церемония состоится в Вестминстерском аббатстве в 11:00 по местному времени.

День похорон будет выходным.

Елизавета II, правившая Великобританией на протяжении 70 лет, скончалась 8 сентября на 97-м году жизни. Новым монархом стал старший сын королевы принц Чарльз, который взял имя Карл III.

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