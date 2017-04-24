Эммануэль Макрон лидирует на выборах президента Франции

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Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон от движения "Вперед" после подсчета 90% голосов избирателей набрал 23,72%. Об этом пишет РИА Новости.

Его соперница из партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен при подсчете 90% голосов имеет 21,90%. Немного отстает кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон. Он набрал 19,92% голосов, а лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон — 19,24%.

По результатам подсчета 80% бюллетеней Макрон набирал 23,11%, а Ле Пен — 23,08%.

Выборы президента Франции прошли накануне в воскресенье, 23 апреля.