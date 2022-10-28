ЕР направила на передовую спецсредства и экипировку на 1 млрд рублей

Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак передал спецсредства и экипировку десантникам под Херсоном. Он привёз военным коптеры, беспилотники и средства связи, сообщает сайт партии ER.ru.

«Это уже не первая партия спецсредств, техники и экипировки, которую „Единая Россия“ передаёт на фронт. Наряду с гуманитарной миссией и помощи мирным жителям партия все эти месяцы поддерживала военнослужащих нашей армии, народную милицию ЛДНР, добровольческие батальоны. Только за последний месяц нам вместе удалось собрать более миллиарда рублей на помощь фронту. И эту работу мы продолжим. Продолжим до дня нашей общей Победы», — сказал секретарь Генсовета партии.

Накануне руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин также передал 100-й бригаде коптеры и генераторы, сообщил Турчак. Он поблагодарил своих коллег, а также бизнес и общественные организации за поддержку.

«Сейчас сосредоточим все наши возможности на Херсонском направлении, здесь помощь необходима больше всего. Любая — от весточки из дома до беспилотника», — резюмировал Андрей Турчак.

«Единая Россия» с первого дня проведения спецоперации оказывает всестороннюю помощь жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Региональные отделения партии доставили уже более 13,5 тыс. тонн гуманитарного груза в народные республики, из них более 700 тонн медикаментов.

В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях работает более 40 гуманитарных центров «Единой России». 15 центров открыто в ДНР. 10 из них — в Мариуполе. Также в ряде территорий работают партийные центры юридической и психологической помощи и детские досуговые центры.

С 26 сентября в общественных приёмных ЕР в регионах открыты центры поддержки, куда могут обратиться семьи всех военнослужащих, мобилизованных в зону проведения СВО. В том числе тех, кто отправляется на фронт добровольцем. Отдельное внимание уделяется соблюдению установленных законом норм и социальных гарантий для таких семей. Люди могут обращаться по телефону, онлайн или очно. Общественные приёмные партии отрабатывают поступающие обращения в координации с Министерством обороны, органами исполнительной власти регионов. Также обрабатываются те вопросы, которые требуют системных решений, изменений в законодательство.