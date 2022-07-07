ЕР подготовила законопроекты о поддержке граждан и защите от санкций

Почти половина принятых Госдумой в весеннюю сессию законов были подготовлены «Единой Россией» или при непосредственном участии её депутатов, отметил руководитель фракции ЕР в ГД Владимир Васильев на брифинге по итогам весенней сессии. Об этом сообщает сайт партии «Единая Россия».

Всего было внесено 588 законопроектов, приняты 292. 49% из них готовили представители «Единой России», в 44% — принимали участие, сообщил Владимир Васильев.

«Приняли меры, чтобы улучшить условия в целом, для многодетных семей, бизнеса. 19 регионам досрочно погашены кредиты, что позволило им поддержать экономику. Было принято решение об ускорении расчётов по госконтрактам в строительстве — их общая сумма более 2 трлн рублей», — добавил он.

Владимир Васильев напомнил, что за каждым объектом закреплён депутат, который вместе с жителями контролирует ход работ.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков добавил: ЕР вместе с правительством обеспечила защиту граждан, выполнение социальных обязательств и поддержку экономики, подготовив и оперативно приняв пакет антисанкционных законов.

Александр Жуков / Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«Это, конечно же, мораторий на проверки бизнеса, поддержка лизинга, снижение требований к офсетным контрактам, упрощение антимонопольных мер, поддержка российских инвесторов. Что касается социальной защищённости граждан — сняты ограничения для освобождения от НДФЛ ветеранов, освобождены от налогов доходы в виде материальной выгоды и процентов по вкладам в банках», — напомнил Александр Жуков.

Он отметил, что обеспечена гибкость и оперативность при принятии решений для перераспределения средств бюджета общим объёмом 3 трлн рублей, в том числе 164 млрд рублей — на строительство и ремонт автодорог, 73 млрд рублей — на компенсацию увеличения цен на стройматериалы на стройках в регионах.

Одним из ключевых векторов работы «Единой России» стала поддержка семей с детьми. Ряд соответствующих инициатив легли в основу народной программы партии и работы комиссии «Единой России» по защите семьи и рабочей группы по демографии.

О них рассказала вице-спикер Госдумы, глава партийной комиссии Анна Кузнецова. Это, например, новая ежемесячная выплата семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. При поддержке партии все дети от 5 до 7 лет бесплатно ездят на электричках.

Анна Кузнецова / Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

«В регионах открываются многофункциональные семейные центры, которые оказывают помощь в режиме одного окна. В ближайшее время примем законопроект о совместной госпитализации родителей с детьми, которые имеют ограничения к самообслуживанию. Мы приняли закон, гарантирующий полное гособеспечение и предоставление дополнительных соцгарантий, предусмотренных при обучении в школе, колледже, техникуме для ряда категорий, в том числе для детей-сирот», — отметила она.

Особое внимание — образованию. Например, программа капремонта школ, на которую по инициативе ЕР в бюджете заложено 67 млрд рублей.

«Мы уточнили нормы, связанные с обеспечением двухразовым питанием детей с ОВЗ, которые не проживают в образовательных учреждениях, а обучаются в коррекционных классах или на дому», — рассказала координатор направления народной программы партии «Современное образование и передовая наука», председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова.

Ольга Казакова / Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Что же касается сферы здравоохранения, то тут стоит отметить закон, расширяющий возможности для заготовки плазмы крови при производстве лекарственных препаратов. Также ЕР обеспечит право родителей на бесплатное пребывание в стационарах с детьми-инвалидами.

В осеннюю сессию партия продолжит работу по декриминализации и дебюрократизации медицины, подчеркнул глава думского комитета по здравоохранению Дмитрий Хубезов.

Дмитрий Хубезов / Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Также ГД в прошедшем сезоне неоднократно рассматривала вопросы повышения эффективности российской армии. В том числе увеличение военных пенсий (на 1 июня на 19%). Партия инициировала закон, защищающий боевые выплаты от списаний.

«Нами принят ещё один закон, который позволяет получать жильё семьям военнослужащих с учётом детей, рождённых после смерти военных. Кроме того, внесли поправку, увеличивающую пособие по уходу за ребёнком матерям, проходящим службу», — отметил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Андрей Картаполов / Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Помимо этого, фракция начала гармонизацию законодательства ЛДНР, чтобы помочь вернуть Донбасс к мирной жизни. Продолжается и гуманитарная миссия «Единой России».

Свою лепту в формирование законодательства внесли и единороссы Алтайского края. Одной из главных инициатив в первом полугодии стал закон о дополнительных мерах поддержки медиков, рассказал руководитель фракции «Единая Россия» в Алтайском краевом Законодательном Собрании Сергей Приб.

«Закон направлен на привлечение и закрепление медицинских кадров. В нём прописаны различные формы поддержки медиков, в том числе компенсационные выплаты разным категориям врачей, — среди них впервые устроившиеся в медучреждения врачи-терапевты и педиатры, фельдшеры. Доплаты также предусмотрены для наставников специалистам, работающим в межрайонных медицинских организациях по узким специальностям. Всего из бюджета будет выделено более 1,5 млрд рублей на эти меры поддержки», — сказал он.

И добавил, что документ синхронизируется с нацпроектом «Здравоохранение» и партпроектом «Единой России» «Здоровое будущее».

Сергей Приб / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru