ЕР поможет Минпросвещения реализовать программу капремонта школ

Программы, безусловно, будут выполнены, невзирая на санкции и трудности. Для «Единой России» это магистральное направление работы и ключевой раздел народной программы, на который из бюджета уже выделены необходимые средства, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак на расширенном совещании «Единой России» и Минпросвещения. Он отметил, что большинство регионов начали программу капремонта школ, задержка есть примерно по 20 объектам более чем из 1600. Об этом сообщает сайт ER.ru.

«Каждый срыв повлечёт за собой ответственность, вплоть до кадровых решений. Объективных причин и задержек с объявлением конкурсных процедур нет и быть не может», — сказал Андрей Турчак.

Он предложил перераспределять между регионами средства на капремонт школ в случае нарушения сроков выполнения программы — с этой инициативой секретарь Генсовета «Единой России» обратится в правительство. До 15 апреля регионы, которые срывают графики, должны устранить имеющиеся недочёты.

«По регионам, которые устойчиво срывают все графики, нашу программу, с которой мы шли на выборы и побеждали, нужно принимать управленческое решение. Снимать деньги и отдавать тем регионам, которые справляются и готовы в установленные сроки и все необходимые мероприятия провести. И дальше пусть губернаторы изыскивают средства в региональном бюджете», — подчеркнул Андрей Турчак.

Он напомнил, что на 2022 год выделено из федерального бюджета более 66 млрд рублей, на 2023-й — чуть более 25 млрд рублей. На эти средства за два года должны быть отремонтированы 2065 зданий школ, из них в этом году — 1653.

Чтобы повысить эффективность расходов на капремонт школ и компенсировать рост стоимости материалов, секретарь Генсовета предложил оптимизировать расходы и упростить ряд процедур. Где это возможно — отказаться от конкурсов по определению подрядчиков.

«Бюджет и проектно-сметные документации свёрстаны исходя из прежнего уровня цен. Это значит, что, так или иначе, придётся оптимизировать расходы. Ресурс для такой оптимизации, прежде всего, в минимизации бюрократических процедур», — заявил он, напомнив, что в рамках пакета мер по противодействию санкциям уже принято решение, что в проектно-сметную документацию можно будет вносить коррективы в связи с заменой стройматериалов из недружественных стран.

Он также призвал с самого начала включить в процесс капремонта все ответственные службы и органы власти, которые впоследствии принимают объекты — МЧС, Минздрав, комбинаты питания, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, чтобы после сдачи объектов не было вопросов по выполнению требований этих ведомств.

Также Андрей Турчак предложил правительству найти дополнительное финансирование на организацию школьного питания, так как отдельные продуктовые позиции выросли в цене на 30%.

«У поставщиков запас продуктов, купленных до подорожания, остался на одну-две недели. И сейчас они выходят на муниципалитеты с предложениями разорвать контракты. Нельзя допустить срыва этой важнейшей президентской программы. И в принципе ситуации, при которой органы власти встанут перед дилеммой — уменьшать порции или экономить на качестве», — напомнил он.

Предложения секретаря Генсовета «Единой России» поддержал министр просвещения Сергей Кравцов. Он отдельно отметил, что партия контролирует каждый объект программы капремонта школ, что помогает своевременно выявлять недоработки на местах, отставания по срокам и подачу дополнительных заявок на участие.

«Мы должны сделать всё, чтобы создать комфортную и безопасную современную образовательную среду, которая будет вдохновлять и мотивировать детей учиться, развивать таланты. Министерством полностью завершён первый отбор заявок на участие в программе в 2022-2023 годах. По его итогам будут отремонтированы более 2065 объектов в 80 регионах. Будут проводиться не только ремонтные работы. 14 млрд рублей на два года выделят на оборудование», — сказал он.

Алтайскому краю на капремонт школ из федерального бюджета выделено порядка 2 млрд рублей. На эти деньги в этом и следующем году предстоит отремонтировать 43 школы, в том числе 34 сельских.

«На всех этапах работы по капремонту проконтролирует штаб, созданный партией и властями региона. За каждым объектом закреплены депутаты от „Единой России“, помогать им будут активисты партийного проекта „Новая школа“. Они будут взаимодействовать с исполнительными органами власти для оперативного решения возникающих вопросов. Перед нами стоит задача проследить, чтобы подрядчики были найдены в срок и качественно выполнили свою работу, проконтролировать целевое расходование бюджетных средств. Вместе с партией будут работать общественники, родители, сами школьники. Они будут участвовать и в приёмке общеобразовательных учреждений», — рассказала председатель комитета по социальной политике Барнаульской городской Думы, председатель общественного совета партпроекта «Новая школа» в Алтайском крае Марина Понкрашева.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на съезде «Единой России». Её реализацию закрепили в народной программе партии.

Партия передала руководству Минпросвещения реестр более чем из 7 тысяч школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приёмки — проконтролируют штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали вместе с родительскими комитетами в регионах. За каждым объектом закреплены депутаты различных уровней от «Единой России».