ЕР поможет с восстановлением Вечных огней в Донбассе

«Единая Россия» создала штаб по гуманитарному сотрудничеству для помощи Донбассу. В его состав, помимо профильных министерств, войдут депутаты, представители народных республик, волонтёры, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета 28 апреля. Возглавит работу штаба замсекретаря Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Об этом сообщает сайт ER.ru.

«В начале спецоперации на Украине мы опирались на сеть волонтёрских центров партии в регионах. Чуть позже были открыты гуманитарные центры в Донбассе: один в Донецке и три в Мариуполе. На первых порах этого ресурса было достаточно. Однако сейчас, по мере расширения наших функций, стало очевидным, что без дополнительной инфраструктуры не обойтись. К нам поступает огромное количество самых разных обращений и заявок от жителей Донбасса. Мы всё больше вступаем во взаимодействие с различными ведомствами. Расширяется и функционал волонтёров», — рассказал Андрей Турчак.

Он отметил, что деятельность штаба охватит широкий спектр вопросов. Это логистические вопросы доставки гуманитарной помощи, координация волонтёрской деятельности, оперативное реагирование на другие запросы о помощи. Штаб будет также содействовать правовому сопровождению гуманитарной деятельности и проводить работу по гармонизации законодательств России и ЛДНР.

Одна из задач — обеспечить преемственность нынешней работы после завершения специальной военной операции, подчеркнул Андрей Турчак.

«Для тысяч компаний и сотен неравнодушных предпринимателей, отправляющих помощь Донбассу, „точкой входа“ стали наши реготделения. Они помогают с логистикой, находят те населённые пункты, где помощь от бизнеса наиболее востребована. Такое взаимодействие показало свою эффективность. В рамках работы штаба предлагаю сохранить эту схему сотрудничества через региональные отделения партии», — сообщил секретарь Генсовета.

Он также отметил, что «Единая Россия» доставила уже более 7,2 тысячи тонн гуманитарных грузов в Донбасс, из них 100 тонн медикаментов. Более 60% от отправленного — это помощь, собранная партией.

«Мы эту работу будем продолжать до полного восстановления мирной жизни в Донбассе», — подчеркнул Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета, помимо этого, сообщил, что «Единая Россия» поможет восстановить Вечные огни в Донбассе. Эта работа будет организована в рамках реализации закона, инициированного партией, о безвозмездной поставке газа для Вечных огней и Огней памяти — он был единогласно одобрен Советом Федерации.

«Необходимо не только обеспечить надлежащее состояние всех Вечных огней и Огней памяти в нашей стране, но и провести учёт и инвентаризацию комплексов Вечного огня в Луганской и Донецкой народных республиках. В том числе на освобождённых территориях. Там, где эти мемориалы разрушены или заброшены, необходимо помочь в их восстановлении. Прошу подключиться к этой работе наших закреплённых за территориями коллег — Дмитрия Саблина и Виктора Водолацкого, а также взаимодействовать здесь с движением «Волонтёры Победы» и «Волонтёрской Ротой Боевого Братства», — сказал он.

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» в Алтайском крае Александр Романенко отметил, что региональное отделение «Единой России» с первых дней специальной военной операции оказывает помощь жителям Донбасса при участии партийцев, предпринимателей, фермеров и многих других жителей Алтайского края.

«Вместе мы собрали на специальном счёте в помощь ДНР и ЛНР 4,2 млн рублей, посильный вклад внесли самые разные люди. Например, крупную сумму пожертвовал 92-летний ветеран труда, труженик тыла из Славгорода Иван Петрович Люлько. А накануне партийцы присоединились к акции „Доноры Донбассу“ и направили деньги за сдачу жителям народных республик», — отметил он.

Партия помогает организовать отправку гуманитарного груза из Барнаула в Донбасс силами МЧС. Буквально на днях туда вылетел борт с 18 тоннами продуктов от алтайских производителей. Этим же бортом барнаульские единороссы отправили жителям Донбасса 100 килограммов семян овощей.

«Мы не забываем о военнослужащих. В марте при поддержке партии из Алейска на границу с Украиной отправился большегруз с посылками для алтайских офицеров и солдат. Кроме того, мы отправили в санаторий „Сосновый бор“ детей из многодетных семей, чьи отцы принимают участие в спецоперации», — подытожил Александр Романенко.

Напомним, с первого дня эвакуации центральный исполком «Единой России» и региональные отделения партии начали сбор гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР граждан. За два месяца региональные отделения партии собрали около 7200 тонн гуманитарного груза и передали его в распределительные центры в России, ЛДНР и на освобождённых территориях, в первую очередь в Мариуполе. 24 марта там был открыт первый гуманитарный центр «Единой России» в здании супермаркета «Метро». Сегодня таких центров уже девять: в школе № 5, на территории экорынка и в ряде магазинов города на обоих берегах.

В этих центрах организована выдача продуктов и предметов первой необходимости, лекарств, средств гигиены. Также здесь можно получить сим-карты местных сотовых операторов и зарядить телефоны — во многих местах в городе до сих пор нет электричества.

Также здесь работают представители органов власти и ведомств, которые помогают людям оформлять пособия и пенсии, найти работу и восстановить утерянные документы. Волонтёры гумцентров организуют занятия с детьми и предоставляют психологическую помощь гражданам.

Помимо этого, «Единая Россия» открыла медицинский центр в Левобережном районе Мариуполя. В нём работают 16 медиков разного профиля. На приём в день приходят до 250 человек. Также врачи ездят в труднодоступные кварталы города, эвакуируя раненых и больных и оказывая им медицинскую помощь.